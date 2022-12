Legionella hittades i vattnet i Hedemora – ”En person har varit riktigt dålig”

• Legionella eller legionärssjuka är en svår lunginflammation och smittar genom att man andas in droppar med förorenat vatten. Man kan till exempel andas in det från vattenångan under en dusch.

• Symptomen kan vara lunginflammation med hög feber och ont i huvudet.

• Det smittar inte mellan människor utan infektionen orsakas av legionellabakterier som förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar och duschar till exempel.

• Legionella behandlas med antibiotika.

Källa: 1177.se