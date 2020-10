Färre coronapatienter på IVA – men oro inför vintern

Alla i Dalarna som insjuknat i covid-19 och behövt intensivvård har vårdats på Falu lasarett. Där har man under våren fått kalla in personal från andra avdelningar och utöka antalet platser. Under sommaren skedde en inbromsning av de allra svåraste sjukfallen och därför avvecklades de två extra avdelningarna successivt.

Nu under hösten finns endast den ordinarie avdelningen kvar, men den är utökad med ett par vårdplatser.

– Vi får ju bara in de allra sjukaste här, men det har varit en stor minskning jämfört med i våras när det var som värst. Men det är viktigt att betona att faran inte är över, säger Torbjörn Roos som är narkosläkare och verksamhetschef på IVA.