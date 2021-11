Flera åldringsbrott i Dalarna under helgen – finsktalande rånades i sina hem

Det var under söndagskvällen som polisen larmades till Borlänge, då en finsktalande man i 70-årsåldern uppgett att han blivit rånad av två för honom okända personer. Han ska under kvällen blivit kontaktad via telefon, där en person uppgav för honom vara en avlägsen släkting, som ville komma på besök.

Väl i hemmet ska två gärningspersoner, en man och en kvinna i 30-årsåldern, druckit kaffe med offret för att sedan försvinna från hans hem, med bland annat mannens plånbok och mobiltelefon.

Polisen: ”Samma modus”

Senare samma kväll får en finsktalande kvinna i 85-årsåldern ett liknande samtal, som beskriver att gärningspersonerna är avlägsna släktingar som gärna kommer förbi på en kopp kaffe.

Väl i hemmet har de plockat på sig kontanter, bankkort och en guldkedja.

– Vi kan nästan utgå från att det är samma gärningspersoner, då tillvägagångssättet är samma. Just nu fortsätter vi att jobba brett och tittar tillbaka ungefär ett år, då liknande ärenden kom in, berättar Diana Qudhaib, presstalesperson på Region Bergslagen.

Under måndagen hade polisen inte gripit några misstänka för brotten.