Första hjälpen på husdjur – få djurägare vet hur man gör

Undersökningen visar att 8 av 10 hundägare inte vet hur man gör. Det är något som veterinären Lisa Berg märker av.

– Det har inte funnits så mycket information om det. Jag tror inte att många djurägare vet att man kan göra det, och heller inte hur man gör. Men har man lite kunskap om hur man kan göra någonting, istället för ingenting, så kan man rädda liv, säger hon.

Första hjälpen för ett djur är i princip samma som för oss människor. Men när det kommer till hjärt- och lungräddning finns det vissa skillnader.

– Till exempel ska djuren ligga på sidan, man blåser in via nosen istället för munnen och man får anpassa hur mycket luft man blåser in efter djurets storlek, säger Lisa Berg och tillägger att djur kan bitas i stressade situationer.

Starta klippet ovan för att höra hundägarnas tankar kring okunskapen om första hjälpen för djur.