Här är rådgivarens tips för att spara energi

Gagnefsbo • Vi har haft koll på vår förbrukning de senaste 10 åren. Vi tar långsiktiga beslut dvs värmepump, braskaminer ifall det blir strömavbrott och nu senast solpaneler. Köper ved varje år för att det ska torka riktigt etc etc. Just nu köper vi timpris dvs nordpol men ska byta från 1 nov.