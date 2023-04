Tungt holländskt artilleri ska avlossas på skjutfältet i Älvdalen

Tidigare i veckan landade truppen på Dala Airport i Borlänge. Deras artilleribärande fordon transporteras med tåg från Nederländerna till Orsa. Från Orsa körs de sedan för egen maskin till skjutfältet där övningarna ska ske.

Holländarna hyr både skjutfältet och inkvartering i Trängslet under tiden som övningen pågår.

– Vi har varit här flera gånger tidigare. Det känns bra att vara tillbaka, säger major Frank Reekers.

Inte en del av Aurora

Truppen är ett Nato-förband, men ingår inte i den stora Nato-gemensamma övningen Aurora 23 som pågår just nu utan är här för att övningsskjuta haubitsar med skarpa artillerigranater på långt avstånd. Det är något som inte går att göra under säkra former nere på kontinenten. Skjutövningen pågår till den 2 maj.