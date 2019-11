”Hur ofta ska barnet röra sig i magen egentligen?”

Finns det riktlinjer hos sjukvården hur man bemöter föräldrar efter att ett barn dött strax före, under eller strax efter förlossningen? Har två erfarenheter från 1967 och 1988, det första barnet fick jag inte ens se, dog efter ett andetag pga obotlig hjärnskada, medan mitt sista barn var friskt men dog under förlossningen för att barnmorskan inte ville ordna kejsarsnitt i tid. Det blev akut snitt men för sent. Då fick vi barnet till oss, påklädd och med blöja, personal som visade hur vi kunde ta upp honom och hålla, ta foton och flera samtal med läkare efteråt. Att sjukvården lärt sig är tydligt men - är det lika bra runt om i landet? Alla mina 4 barn har varit överburna och vägt kring 4 kg.

De två änglapojkarna blir aldrig glömda... Bra att uppmärksamma brister i förlossningar och göra dessa barn också synliga.