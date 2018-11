Konsumentverket: ”Bankerna ska hjälpa dig att ta bort reservationen”

Skulle tanka en kväll efter att ha storhandlat mat då jag var på väg hem.Hade ca 700 kr kvar på kontot..gick inte att tanka eftersom jag inte hade 1.500 kr på kontot sa biträdet på macken. Så jag fick gå in i butiken och be dem att få tanka manuellt. .tänk om macken varit stängd och jag som ensam tjej står på en mack sent och kommer inte hem för att jag bara hade 700 kr kvar efter handling.Hur tänker de ??