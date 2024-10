Hus och lada brann ner norr om Ludvika

Det var flera personer som ringde in om den pågående branden utanför Nyhammar i Ludvika kommun.

– Det är klart väder och man såg rök på långt avstånd, berättar larmbefälet Niklas Hammarlund.

Enligt uppgifter från både polis och räddningstjänst ska byggnaderna ha brunnit ett tag innan räddningspersonal kom till platsen.

Lokaliserat ägaren

Det finns inga uppgifter om skadade.

– Byggnaderna ska få brinna ner som jag förstår det. Vi har lokaliserat fastighetsägaren och ska försöka komma i kontakt, säger Anders Dahlman, presstalesperson på polisen.

Under kvällen har räddningstjänsten fokuserat på att rädda intilliggande, mindre hus.

– Det har fått brinna under kontrollerade former. Under natten kommer vi att ha efterbevakning på plats, säger Niklas Hammarlund.

Larmet inkom till SOS vid 20-tiden på tisdagen. Det är oklart vad som orsakade branden.