Ett bra möte, men där nyckelpersoner saknades, säger Sven-Erik Halvarsson, ordförande i Sond, Snöskoterområde Norra Dalarna. Foto: Kjell Landén

Ledvärdar ska stävja skoterbus – samtidigt efterfrågas lagändring

Under kommande säsong kommer ledvärdar att sättas in för att försöka komma till bukt med den buskörning med skoter som förekommer i norra delen av länet. Idén med ledvärdar var ett av de förslag som kom fram vid ett möte som Älvdalsdelegationen bjudit in till om situationen på lördagen.

– De ska diskutera med folk och sprida information från mun till mun om vad som gäller, säger Sven-Erik Halvarsson, ordförande i Sond, Snöskoterområde Norra Dalarna om ledvärdarna. Bland annat kommer tre naturbevakare som är anställda av länsstyrelsen att vara aktiva i området. Samtidigt kommer det att bli en satsning på att få ut mer information på andra sätt, bland annat genom broschyrer. ”Liten klick som missköter sig” Men det skulle också behövas hårdare tag mot de som missköter sig, menar Sven-Erik Halvarsson, som säger att mötet under lördagen var bra, men att de som skulle behövt vara där inte var närvarande. – Det är en liten klick som missköter sig, men de som busåker var inte på mötet, det är de som behöver höra det här, säger han. – Det måste bli en lagändring och straffbart att göra fel, i dag kan till exempel inte skotern tas i beslag, säger Sven-Erik Halvarsson. Det som diskuterades under mötet kommer nu tas vidare i Älvdalsdelegationen, som består av länsstyrelsen, kommunen och intresseorganisationer. Dela Dela

