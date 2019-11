Malung-Sälens budget i balans – men vill ändå spara 20 miljoner nästa år

År 2016 låg kommunens budget back med 39 miljoner kronor – vilket ledde till att kommunen genomförde stora besparingar genom att bland annat ta bort flera nämnder och förvaltningar under det följande året. Just årets budget är i balans, men trots det vill alltså kommunen spara ännu mer.



I det nya åtgärdspaket exempel finns förslag på allt ifrån att byta till mer energisnåla lyktstolpar till att ta betalt för skidspår och även dra in vissa bidrag.

Men exakt hur mycket varje del i åtgärdsplanen kommer bidra till besparingarna vill man från kommunen i nuläget inte redovisa exakt.

– Det kommer bli så att alla får hjälpa till med besparingarna förutom räddningstjänsten där vi ser där behöver vi lägga mer pengar, säger kommunchefen Christina Holback.

