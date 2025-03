Mats Wilhelmsson har studerat hur vindkraften påverkar fastighetspriser

• Professorerna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund står bakom de hittills enda svenska studierna om vindkraftens påverkan på fastighetspriser.

• Den senaste, Valuating the negative externality of wind turbines, från 2022 är gjord på uppdrag av Villaägarnas riksförbund och är under vetenskaplig granskning.

I• studien har forskarduon analyserat 600 000 fastighetsförsäljningar gjorda mellan 2005-2018. De har tittat på försäljningar i hela landet som är gjorda där det byggts vindkraft. På så sätt har de kunnat se om priserna påverkades redan innan parken byggdes och vad som hände efteråt.

• De har tittat på fastigheter som legat 0-2 kilometer från en vindkraftspark och jämfört med fastigheter som legat 10-12 kilometer bort som längst. Prisskillnaden dem emellan är detsamma som prisminskningen.



• Fastigheter med liknande variabler har jämförts; storlek, närhet till centrum eller kommunens centralort, allt för att isolera närheten till vindkraften som den enda påverkan på priset.