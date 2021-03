Nu öppnar vaccinationen för 70-74-åringar i Dalarna

Totalt har nu över en miljon personer i Sverige vaccinerats med en dos. I Dalarna har 15 procent fått en dos och sju procent två doser.

– Vi ser nu att få personer smittas av covid-19 efter att de fått sin andra vaccindos. Det tyder på att vaccinerna som används mot covid-19 i Sverige fungerar bra, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare i ett pressmeddelande.

Skickas info med posten

Under vecka 14 kommer alla mellan 70-74 år som är folkbokförda i Dalarna också få ett kort hem i brevlådan med information om att det nu går att boka tid för vaccination. Detta för att säkerställa att alla i gruppen nås av informationen, uppger regionen.

– Också efter vaccinering är det viktigt att fortsätta att följa de råd och rekommendationer som finns för att bromsa smittspridningen. Anledningen är att man i sällsynta fall kan bli smittad trots att man är vaccinerad och det är ännu oklart om man som vaccinerad kan sprida sjukdomen vidare, säger Anders Lindblom.

Personer som är 75 år och äldre kallas till vaccinering mot covid-19 via telefon eller brev. Den som inte kan boka via e-tjänsterna kan få hjälp att boka av telefonsupport. Regionen understryker att väntetid kan förekomma i telefonsupporten om det är många som vill boka in sig samtidigt.