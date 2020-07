Ny motorträff i Säter: ”Rätt rejäl uppslutning”

Även under natten mot söndagen var det fullt med bilar och människor som samlades för cruising i Säter – trots att evenemanget Nostalgidagarna ställts in. Polisen hade patruller på plats redan under lördagskvällen och hade fullt upp i stort sett hela natten.

– Det var en rätt rejäl uppslutning. Jag kan inte säga antalet, men det märks i en liten ort när det blir mycket folk, beskriver Mathilda Borgström, vakthavande befäl hos polisen. Några anmälningar om misshandel och skadegörelse har upprättats, annars var det mycket fokus på att ta hand om fulla människor, enligt polisen. Även i Malung ska det ha pågått spontancruising, men där var det inte lika mycket folk som i Säter. – Däremot ganska mycket fylla, säger Mathilda Borgström. Dela på Facebook Dela på Twitter

