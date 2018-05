Insektsentusiaster jagade i flock vid Långsjön

För att inventera mångfalden i naturen vid Långsjön i Borlänge samlades under hela lördagen flera experter och amatörer till en så kallad ”bioblitz”. Arrangörerna hade som målsättning att under ett dygn försöka hitta så många olika arter som möjligt i naturen och för att nå målet hade man bjudit in folk för att hjälpa till att leta.