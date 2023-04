Påsklov under jord – familjer upptäcker Falu gruva på egen hand

– Det är läskigt. Det är så mörkt, säger Sophia Kawakita som rest från Ludvika till Falun tillsammans med sin storasyster, mamma och pappa.

Valfritt tempo

Falu gruvas nya koncept innebär att man får gå ner under jord helt själv, i valfritt tempo, under flera timmar om man så vill, och utforska gruvgångarna och bergsrummen. Tidigare har man bara fått gå ner i mer ordnade former tillsammans med en guide i en större grupp.

I klippet: Nioåriga Filip Ronovsky tycker inte att konceptet är helt perfekt. Hör vad han hade önskat nästa gång han går ner i gruvan, i klippet.