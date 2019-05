Polisen stänger två tredjedelar av sina receptioner i Dalarna i sommar

– De här receptionerna är normalt öppen kanske nån dag i veckan så det påverkar egentligen inte så mycket, och man kan åka till de öppna stationerna och göra de saker man behöver göra på en polisstation, säger Henrik Jacobsson Olars, kommunikatör polisen.

Personalen behöver semester

Anledningen till att receptionerna stänger är att den civila personal som jobbar i receptionerna behöver ha semester. Henrik Jacobsson Olars säger att stängningen av receptionerna inte kommer att påverka antalet poliser som jobbar. Men exakt hur den polisiära närvaron kommer att se ut i sommar kan han inte svara på.

– Poliser behöver också semester men vi kommer naturligtvis ha täckning med polisnärvaro i sommar också.

För att nå polisen under sommaren uppmanas allmänheten att ringa 11414, eller att göra en anmälan via internet. Alternativt gå in på den stationer som håller öppet.

Receptioner som stänger 3 juni-30 augusti:

Gagnef

Säter

Smedjebacken

Receptioner som stänger 10 juni-23 augusti:

Leksand

Idre

Malung

Orsa

Rättvik

Sälen

Vansbro

Älvdalen

Polisstationer som håller öppet som vanligt i sommar:

Borlänge

Ludvika

Falun

Avesta

Mora