Polisen varnar: Bedragare låtsas vara poliser och lurar äldre

Anmälningarna har kommit in från Avesta, Hedemora och Borlänge. Bedragarna har först ringt och påstått sig vara poliser eller från banken för att sedan hitta på en anledning som kräver ett hembesök hos den äldre, som att personen ingår i en polisutredning.

Dyker upp i hemmet

Efter telefonsamtalet dyker bedragaren upp hemma hos det äldre offret och försöker komma över bankkort och kod, kontanter, smycken och andra värdesaker.

Släpp inte in okända

I hela Sverige har det kommit in nästan 500 fall av liknande bedrägerier bara under sommaren. I södra Sverige har det rört sig om mindre grupper kriminella som färdats i bil mellan olika orter. Polisen vill uppmana alla att inte släppa in okända personer i sitt hem utan att först kontrollera att personen är den som den utger sig för att vara.