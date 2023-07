Polisen varnar: Flera fall av utpressning mot unga

Polisen har de senaste dagarna sett flera fall av liknande utpressning i Dalarna. Brottsoffren har varit unga pojkar.

– Får vi in flera ärenden under kort period så vet vi att det kommer in mer, säger polisens presstalesperson Gabriel Henning.

Summorna som krävts har legat på runt 5 000 kronor som brottsoffret uppmanas skicka i till exempel kryptovaluta.

Enligt polisen är den här typen av ärenden svårutredda. Mörkertalet kan också vara stort då många känner skam och undviker att anmäla.

– Så fort barnen får en telefon så blir exponeringen för liknande saker enorm, säger Gabriel Henning.

Uppmaning till föräldrar

Polisen vill nu uppmärksamma om farorna med att skicka bilder till okända personer och uppmanar föräldrar att ha koll.

– Det är viktigt att som förälder prata med sina barn eller ungdomar om sådana här saker tidigt så att inte barnet känner skuld och skam och kan hantera det om de blir utsatta.

Den som blivit utsatt men inte vill prata med sina föräldrar kan prata med någon annan som de har förtroende för, eller kontakta polisen direkt säger Gabriel Henning.

– Det är viktigt att ta hjälp.