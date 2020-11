Regionen inför självprovtagning för covid på flera orter

Den självprovtagning som nu införs ska bokas via Vårdguiden på 1177.se, och sedan finns två möjligheter att göra testet. Antingen via så kallade provtagningsstationer, dit man får ta sig med bil för att ta ett test och sedan lämna provet direkt. Eller så kan man via ombud hämta ett provtagningskit på ett apotek.

– Jag vill understryka att det är jätteviktigt att den som är ombud inte själv är sjuk, inte har minsta symtom, när hen ska hämta ut ett provtagningskit på apoteket. Alla måste fortsatt ta ansvar och följa rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symtom som kan tyda på covid-19, säger Roger Larsson, chefläkare, i ett pressmeddelande.



Se i klippet hur testet går till och hur du gör om du vill göra ett test.