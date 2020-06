Livestreamat och bilburet när studenten firas

Firande 12 juni. Enbart avgångselever kommer till skolan. Klasserna samlas i varsitt klassrum. Stipendier delas eventuellt ut via länk. Utspring sker klassvis. Antalet anhöriga begränsat till 2 personer per avgångselev.

Firande 12 juni. Utspringet sker på fyra olika platser: Cassels i Grängesberg, Gammelgården och Högbergsskolan i Ludvika och Smedenskolan i Smedjebacken. Firande sker klassvis. Två anhöriga per elev får delta. Lotsar kommer att finnas på plats för att se till så att allt flyter på. Utspringet streamas på olika sociala medier.

Leksand

Samling sker klassvis. Utspring 12 juni som sänds via digitala medier och kommer att spelas in. Max tre personer per student får närvara. Det kommer finnas personal på innergården för att säkerställa avstånd.