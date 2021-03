Så har SVT Nyheter Dalarna arbetat under coronaåret

SVT Nyheter Dalarnas redaktion har på olika sätt arbetat för att skildra corona-läget och andra nyhetshändelser under pandemiåret. Delar av jobbet har skötts på distans, en del intervjuer har gjorts via videosamtal och så har vi använt sprit till både händer och utrustning.

– Man har kommit pandemin så himla nära, säger reporter Lisa Linder Lindberg som skildrat vårdavdelningar och stängda arbetsplatser.

– Det mest speciella har varit den otroliga kontakten med i publiken via vår corona-chatt, säger webbreporter Jonna Björnbom.

