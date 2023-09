Sämre tågtrafik i Bergslagen under hösten – avgångar ställs in

Flera avgångar ställs in, andra ersätts med buss. Anledningen är att lokförare måste utbildas för att kunna köra Tåg i Bergslagens nya tåg. Foto: SVT

Tåg i Bergslagen kommer att dra ned på sin trafik under hösten. Orsaken är att lokförare ska utbildas på nya tåg som ska sättas in under 2024.