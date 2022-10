Smällar som hörts i Falun är granater på Lugnets militära övningsområde

Det är Dalabataljonens granatkastarpluton som övat på Lugnets militära övningsområde och när vi besöker dem så befinner sig de som skjuter granaterna i utkanten av området i riktning mot Sundborn. 15-kilosgranaterna skjuts iväg flera kilometer i riktning in mot mitten av övningsområdet. Där ligger observeratörer i skyttevärn och rapporterar tillbaka var träffarna tagit så att skjutgrupperna kan fintrimma sina inställningar på granatkastarna för att få bättre träff.

– Den här delen av jobbet är inte så svår, bara vi får bra rapportering från de som observerar träffarna, säger hemvärnssoldaten Louise Luoto som tillhör en skjutgrupp.

Hon är en av dem som gått grundutbildning i Falun och sedan nappat på en befattning inom granatkastarplutonen. De allra flesta skrev på för hemvärnet efter muck från grundutbildningen, berättar hon.

Det är för att dessa frivilliga som normalt har vanliga jobb ska kunna utföra sina uppgifter i händelse av krig som de måste få tillfälle att öva.

Viktigt att allmänheten respekterar avspärrningarna

Chefen för Dalregementsgruppen Daniel Banck är nöjd med vad han sett på övningen. Men han passar också på att be allmänheten att vara uppmärksam på när övningar sker på området så att ingen obehörig vistas där då. Det har hänt flera gånger att civilpersoner kommit in på området mitt under övning. Och övningar kommer att ske oftare nu när Dalregementet håller på att startas pånytt.

– Granaterna är yttäckande vapen med förödande effekt! säger Daniel Banck som är chef för Dalregementsgruppen dit hemvärnet hör.

– Man måste vara observant på anslag, avspärrningar och skyltar. Försvarsmakten tillhandahåller alltid och uppdaterad information om när och var som vi övar och skjuter, säger Daniel Banck.