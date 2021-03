Smash and grab-kupp mot butik i Mora – platsen avspärrad

Flera larm utlöstes på elektronikbutiken Elgiganten i Mora strax efter klockan 03 när en hjullastare kördes in i entrén till butiken. När polisen kom till platsen kunde man konstatera att ingen person fanns kvar med att det fanns tecken på att saker stulits från butiken.

– Vi har spärrat av platsen och lastmaskinen är tagen i beslag, berättar vakthavande befäl hos polisen i region Bergslagen, Torbjörn Roos på fredagsmorgonen.

Under morgonen har polisen också fått in en anmälan om att lastmaskinen stulits i närområdet. Det finns ingen person som är misstänkt för brottet under fredagsmorgonen.

– Vi får se om vi kan få in kamerabilder till exempel att jobba vidare med, säger Roos.

Händelsen rubriceras som grov stöld genom inbrott.