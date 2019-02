Stenmarck: ”Oerhört glad att jag kom till Leksand”

1. The Lovers Of Valdaro: Somebody Wants

Låtskrivare: Peter Boström, Thomas G:son, Erik Høiby

2. Dolly Style: Habibi

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Robert Norberg

3. Martin Stenmarck: Låt skiten brinna

Låtskrivare: Uno Svenningsson, Tim Larsson, Tobias Lundgren

4. Lina Hedlund: Victorious

Låtskrivare: Melanie Wehbe, Richard Edwards, Dino Medanhodzic, Johanna Jansson

5. Omar Rudberg: Om om och om igen

Låtskrivare: Omar Rudberg, Johan Lindbrandt, Robin Stjernberg, Jens Hult

6. Rebecka Karlsson: Who I Am

Låtskrivare: Rebecka Karlsson, Anderz Wrethov, Henric Pierroff

7. Jon Henrik Fjällgren: Norrsken

Låtskrivare: Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson, Jon Henrik Fjällgren