Stiko Per Larsson i mål efter 90 mils vandring

Stikos vandring har pågått i 33 dagar, sedan den 14 maj då starten gick från Göteborg – en sträcka på över 90 mil. Stiko har gjort en konsert varje kväll för att samla in pengar till mat och husrum – och till Barncancerfonden.

Han berättar att det varit mycket mer folk som sett konserterna, engagerat sig och försökt bidra, än på de tidiga vandringarna.

– Det har varit enormt, som att vandra i en bubbla av medmänsklighet, säger Stiko Per på kvällen när han kommit fram till Leksand.

Väl över miljonen

Förra året vandrade Stiko från Stockholm till Leksand, via Örebro, och fick med publikens hjälp in över 430 000 kronor under 26 dagar och 27 konserter.

Syftet med årets vandring var att fortsätta förra årets påbörjade insamling till fonden för att nå en miljon kronor totalt. Den görs också till minne av Cem Seger, en liten pojke från Borås som gick bort i cancer för två år sedan.

Har du nått målet?

– Ja, med råge. Det är 1 141 750 kronor just nu men kommer öka på litegrann. Det är en fantastisk känsla.

”Värt varenda steg”

– Man får ju ont och är trött men det vägs upp varje kväll med konserterna. Det är värt varenda steg, säger Stiko Per.

Riktigt än får han inte vila – först återstår en sista finalkonsert under lördagskvällen.