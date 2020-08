Tusentals blev utan ström i Avesta kommun efter ett blixtnedslag i en kraftledningsstolpe vid Bjurfors nära väg 68. Räddningstjänsten släcker den svedda stolpen. Foto: Niklas Hagman

Strömavbrott och markbränder när åskovädret drog in över Dalarna

Det åskoväder som drog in över Dalarna under onsdagskvällen lämnade 10.000 hushåll i Avesta strömlöst. Flera personer har även blivit räddade ur hissar och mängder med markbränder har startat efter blixtnedslag i både Avesta och Älvdalen. Mellan Uppsala och Avesta via Sala pågår fortfarande ett omfattande signalfel som stoppat tågtrafiken.

Under onsdagskvällen inkom en mängd larm om markbränder i Avesta, Idre, Älvdalen och Sälen. – Blixt och dunder – men var är regnet?! Skriver Johan Szymanski, räddningschef på brandkåren Norra Dalarna på Twitter. Gällande branden i närheten av Trängslet i Älvdalen fick brandkåren tillkalla förstärkning av Försvarsmakten. – Fyra bränder igår och hittills två ikväll. Den ena precis vid Trängslet, har därför begärt och fått stöd av Försvarsmakten med personal och fordorn. Båda bränderna är under kontroll, skriver Johan Szymanski. Strömavbrott i Avesta Blixten har även slagit ner i Avesta där fler än 10.000 hushåll blev utan ström under cirka en timmes tid. Det var i en kraftledningsstople i Bjurfors nära väg 68 som nedslaget träffade. Stolpen är lite svedd och en mindre brand uppstod i gräset utefter viltstängslet. Räddningstjänsten är på plats och släcker branden. I Avesta har även flera larm om personer som sitter fast i hissar inkommit. Så även flera larm om markbränder. Stopp i tågtrafiken Åskovädret har även satt stopp i tågtrafiken. Först sträckan mellan Avesta Krylbo och Storvik som efter 19:40 rullar igen. Sedan drabbades sträckan Uppsala – Avesta Krylbo via Sala av ett omfattande signalfel. Det finns i nuläget ingen information när signalfelet ska vara löst. Dela på Facebook Dela på Twitter

