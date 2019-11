Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Hur kan vi hjälpas åt att ge alla barn möjlighet till samma värde och lika rättigheter? Khulud, 17, ger dig tre tips. Foto: Privat

Tre tips till att följa barnkonventionen

Tro på dig själv och ”get out of your comfort zone”. Hör 17-åriga Khulud Omars tips till barn och vuxna om hur vi kan bli bättre på att följa barnkonventionen och ge alla barn självkänsla och möjlighet till samma värde och rättigheter.

Starta klippet för att se tipsen! Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!