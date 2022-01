Trots uppmaning att stanna hemma – många i kö till provtagningen

– Det är en klar utmaning just nu säger beredskapssamordnaren Tommy Albinsson medan han dirigerar de bilar som rullar in på provtagningsområdet i en strid ström under morgonen.

Stundtals under tisdagsmorgonen sträckte sig kön från provtagningsstationen på Lugnetparkeringen och ut på E16.

Trycket ökar på laboratorierna

Den ökade smittspridningen har gjort att trycket på testlaboratorierna ökat vilket gör att de infört ett tak på hur många tester som Region Dalarna får skicka på en dag. De som prioriteras inom testningen är vård- och omsorgspersonal samt de som ingår i smittspårning.

– Vi har valt att hantera det så här nu när vi inte kan skicka lika många tester, berättar smittskyddsläkaren Helena Ernlund.

Vid Lugnets teststation erbjöds 250 prover till allmänheten under tisdagen. Enligt Ernlund väntas besked från testlaboratoriet under tisdagen om de kan återgå till normal kapacitet under morgondagen eller om uppmaningen till allmänheten att inte testa sig kommer att kvarstå.

– Jag tycker det är konstigt att det inte är mer förberett när man i tv och tidningar hela tiden pratar om att smittspridningen ökar, säger Hans Frej som är en av de som lyckades få tag i ett testkit den här dagen.

I klippet hör du besökare som trotsade regionens uppmaning om att avvakta med att testa sig.