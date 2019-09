Ulrika Liljeberg invald i Centerpartiets styrelse

Leksands kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) valdes under torsdagen in som ledamot i Centerpartiets styrelse under partistämman i Karlstad.

Annie Lööf valdes om som Centerpartiets ordförande under partiets stämma i Karlstad under torsdagen. Där presenterades också de ledamöter till partistyrelsen som röstats fram. En av dem som är ny bland ledamöterna i partistyrelsen är Ulrika Liljeberg, till vardags kommunalråd i Leksands kommun. – Det känns bra! Det är hedrande, glädjande, det ska bli kul absolut! säger hon när SVT Nyheter Dalarna pratar med henne under torsdagskvällen. Hon fick frågan om att ingå i styrelsen redan i mitten av augusti, så det kom inte som någon överraskning. ”Kommer aldrig bli en enfrågepolitiker” Hon berättar att det hon ser fram emot mest är att kunna vara med och ta ett helhetsansvar för partiets utveckling. – Jag kommer nog aldrig att vara en enfrågepolitiker, jag gillar att se sammanhang, berättar Liljeberg och fortsätter: – Det här betyder ju att jag har möjlighet att ta ännu större ansvar för det Sverige vi vill skapa. Sedan kan jag också i och med detta bidra med Leksands och Sveriges perspektiv i partistyrelsen. ”Kan lyfta Leksandsfrågor i större sammanhang” Kommer det här på något sett att påverka ditt uppdrag som kommunalråd? – Det tror jag inte. Det handlar om sex till åtta möten per år, så det ska det inte göra, men det kommer ju också göra att jag kan lyfta Leksandsfrågor i ett större sammanhang. Jag kommer att kunna lyfta in kommunsverige med de välfärdsutmaningar vi står inför med sparpaket, omprioriteringar och så vidare, där kan jag bidra, säger Liljeberg. Ska se till att hockeytabellen följs – ”Annie håller ju på HV71” Hon tillägger också att det finns en uppgift till hon vill bidra med till styrelsen. – Ja, sen kommer jag ju absolut att se till att alla har koll på hockeytabellen också, såklart. Annie håller ju på HV71 till exempel, skrattar hon. Federley kvar som 2:a vice orförande Ledamot i styrelsen är också Fredrick Federley från Björbo som blev omvald som andre vice ordförande under torsdagen. Dela Dela

