Våldsam IS-propaganda spreds från lägenhet i Krylbo

Filmen som mannen delade ska ha spelats in 2014 och visar bland annat hur IS avrättar bakbundna soldater ur Syriens president Bashar al-Assads styrkor genom att skära halsen av dem. Filmens budskap är att IS kommer att utföra ännu värre saker och att de förberett något som deras motståndare inte kommer att ha räknat med.

Sympatiserar med IS handlingar

I somras hämtade säkerhetspolisen mannen till förhör där han uppgav att filmen visade IS svar på grymheter som de regimtrogna styrkorna begått och att han sympatiserar med handlingarna. Samtidigt hävdar han att han inte sympatiserar med IS utan att han spred filmen för att visa hur regimens soldater dödar och torterar sina fångar, vilket också ska ha visats i filmen. Eftersom han inte visste att det var olagligt att dela filmen förnekar han att han gjort sig skyldig till brott.

Länken till filmen fanns på mannens Facebookkonto från den 24 maj 2017 till den 23 april 2019. Straffskalan för olaga våldsskildring går från böter till fängelse i högst två år.