Vem vill du hälsa gott nytt år? Skicka din hälsning här via oss! Foto: SVT/Pontus Lundahl ,TT/SVT/Stina Stjernkvist,TT

Vem vill du önska ett gott nytt år?

Ett nytt år står för dörren. Vem vill du skicka en nyårshälsning till? Gå in i vår chatt och skriv din hälsning! Du kan också göra en nyårshälsning genom att filma ett klipp på dig själv och skicka in till oss via mail på dalarna@svt.se.

Direktrapport · Vem vill du önska ett gott nytt år? Hej och välkommen till vår nyårschatt! Här kan du skicka din nyårshälsning till någon du vill göra lite extra glad och bryr dig om. Skriv en rad här eller maila din hälsning i ett videoklipp till dalarna@svt.se. Gott nytt år önskar även vi på SVT Dalarnas redaktion! Hör Gunilla Winströms nyårshälsning. Anna Tjernström som vi träffade i Falun hälsar till sina föräldrar. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!