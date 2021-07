Villabrand och vattenskadad väg efter åskovädret i norra Dalarna

Se bilder från regnvädret när det drog in över Sälen Foto: Peter Lind/privat

Under lördagskvällen och under natten mot söndagen drog ett stort åskoväder in över norra Dalarna. Bland annat slog en blixt ned i en villa i Östra Lillmon i Malung-Sälens kommun – och där fastigheten redan var övertänd när räddningstjänsten kom till platsen.