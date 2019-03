Nya regler från Transportstyrelsen kostar Leif Stigenberg tusenlappar

För att han ska få skicka in kontrollen via post eller telefon tar Transportstyrelsen ut en avgift på 1400 kronor per båt.

Leif Stigenberg äger två fiskebåtar och eftersom han inte har tillgång till någon dator blir det många tusenlappar extra. I samband med de nya reglerna tillkommer också en ny tillsynsavgift per båt.

”Åldersdiskriminering”

Totalt ska Leif Stigenberg betala en kostnad på 7800 kronor per år, men hade han skickat in rapporten via hemsidan hade han sparat nästan 3000 kronor.

– Det är en ålderdiskriminering som går till världshistorien. Att ett statligt företag kan ta ut sådana oskäliga pengar utav folk som inte förstår sig på datorer är orimligt, säger Leif Stigenberg, fiskare från Gävle.

Måste hantera blanketter manuellt

Fredrik Hellsberg, som jobbar på Transportstyrelsen, menar att om man skickar in sin deklaration med blankett måste Transportstyrelsen hantera den helt manuellt, och därför tar de ut en avgift för att täcka den kostnaden.

Ska inte systemet fungera för alla, oavsett om man använder dator eller inte?

– Jo, det är klart. Diskrimineringsfrågan får vi ta och kika på, det är inte meningen att diskriminera någon, säger han.