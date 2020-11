Borgarskolan i Gävle stänger efter coronautbrott – ”Det är allvarligt”

Beslutet fattades sent under torsdagen. Elever ges ledigt under fredagen för att kunna förbereda sig för distansundervisning från och med måndag och två veckor framåt.

– Det är klart att det är allvarligt, vi fattar inte de här besluten på några andra grunder än att vi tycker att det är allvarligt och vill få stopp på eventuell smittspridning, säger Thomas Hartikainen, sektorchef Utbildning Gävle.

Enligt utbildningschefen finns inga indikationer på att smittspridning finns bland elever, men detta utreds av Region Gävleborg. Hör honom i klippet ovan.