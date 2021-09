Jubel hos Brynäs efter lättade restriktioner: ”Äntligen!”

Just nu har Brynäs tillstånd att släppa in 1850 personer på läktaren, men från och med 29 september är det tillåtet att fylla hallen igen, 7 909 personer går in i Monitor ERP Arena.

– Det är ett mycket välkommet beslut som spelar stor roll för oss, att få öppna ger förstås mer publikintäkter, men vi kommer forsatt att eftersträva försiktighet, säger tf klubbdirektör Pernilla Dalborg.

Brynäs spelar tre hemmamatcher, mot Timrå (16/9), Växjö (23/9) och Skellefteå (25/9), innan man lördagen den 2 oktober mot Rögle kan sälja arenans samtliga biljetter. Nu vill man flytta fram en av de tre matcherna för att kunna ta in fler.

– Inom SHL har vi kommit överens om att försöka flytta en hemmamatch per lag, vi vet inte om det är möjligt än, det är inte säkert att alla lag vill ändra i spelchemat, men vi ska försöka i alla fall, säger Pernilla Dalborg.

SHL inleds på lördag 11 september då Brynäs möter Frölunda borta. Samma dag inleds också SDHL-säsongen där Brynäs tar emot Luleå i en repris på förra årets SM-final.