Brynäs IF säkrar talangen Boqvist

Boqvist har spelat för föreningen sedan säsongen 2015/2016 och har utbildats genom Brynäs IF egen utbildnings- och talangverksamhet Morgondagens Brynäsare.

– Det känns jättekul, för mig är det en barndomsdröm, så valet var självklart. Jag har trivts bra i föreningen, känner mig trygg och är glad för att utvecklas vidare här. Gävle känns också som hemma, jag har bott här i tre år och har vänner både inom och utanför hockeyn, säger Adam Boqvist i ett pressmeddelande från idrottsföreningen.

Backsidan nu klar

Kontraktet är för spel i Brynäs IF under hockeysäsongen 2018/2019 och med detta är backsidan i Brynäs IF nu komplett inför säsongen 2018/2019.

– Som spelare är Adam en offensivt lagd back som gärna är med och fyller på i anfallsspelet. Han är väldigt modern i sitt spel, säger Stefan Bengtzén, sportchef Brynäs IF.

MISSA INTE: Så får du lokala nyheter i SVT:s app