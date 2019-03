Olyckan har skett i korsningen Västra vägen och Lasarettsvägen. Foto: Roger Nilsson

Buss och personbil i krock i Gävle

En personbil har kört in i en linjebuss utanför sjukhuset i Gävle. Västra vägen in mot centrum är avstängd under räddningsarbetet.

Olyckan inträffade vid 06.40 på tisdagsmorgonen. En personbil har kört in i bakändan på en linjebuss. Enligt Gästrike räddningstjänst är föraren av personbilen förd till sjukhus. Det finns inga uppgifter om att någon i bussen ska ha skadats. Bussen kan även köras vidare för egen maskin. Västra vägen i riktning in mot Gävle centrum är avstängd under räddningsarbetet. Dela Dela

