Flera busslinjer ställdes in i Gävle under onsdagen, och det är ännu oklart när bussarna väntas gå igen. Många som SVT har pratat med under morgonen säger att informationen varit otydlig.

– Vi vet ingenting, vi får se annars får vi ta taxi till sjukhuset, säger Stefan Edlund.

Enligt Vy buss är det ännu oklart när problemet väntas vara åtgärdat.

Hör fler bussresenärer berätta om hur de påverkats i klippet ovan.