Två års fängelse för överfallsvåldtäkt i Söderhamn

Enligt domen ska mannen, som är i 30-årsåldern, ha fört in fingrarna i kvinnans underliv när hon hukat sig ner för att kissa. Därefter har han släpat kvinnan under en bro och återigen fört in fingrarna i kvinnans underliv mot hennes vilja.

Döms mot sitt nekande

Mannen har nekat till anklagelserna och hävdat att det var kvinnan som tog det sexuella initiativet, något rätten finner osannolikt. Mannen döms mot sitt nekande till två år och tre månaders fängelse och ska betala skadestånd till kvinnan på drygt 100 000 kr.