Efter bilolyckan där mor och dotter dog: ”Nu är det en sorgens dag”

Det var under söndagen som en 15-årig flicka och hennes 49-åriga mamma av okänd anledning kom över på fel sida av vägen och kolliderade med mötande trafik. Mamman och flickan var bosatta i Valbo.

Prästen: ”Sorgens dag”

Karin Larsdotter är präst i Valbo församling och hon berättar att ett hundratal sörjande under söndagen tog sig till kyrkan. Under kommande vecka kommer kyrkan ha extra stöd för de som vill komma och sörja, tända ett ljus eller känna gemenskap i en prövande tid.

– Vi som kyrka har en mångtusenårig erfarenhet av att vara en gemenskap där man kan dela glädje och sorg. Nu är det en sorgens dag, säger Karin Larsdotter.

Klubben sörjer

Flickan, som sedan en liten tid tillbaka, spelade med Sandviken IF är nu saknad av föreningen. Anders Eriksson, klubbchef för Sandviken IF, berättar att de samlat alla i flickans lag under söndagskvällen och berättat för dem om vad som skett.

– Vi ville träffa alla, så de fick samma information samtidigt, alla som kunde komma, säger Anders Eriksson.

Polisen har inlett en utredning och kommer att göra en teknisk undersökning av de båda fordonen som var inblandade i olyckan.