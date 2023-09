Sent under torsdagen den 21 september gick en ensam gärningsman in på puben Mulligans i Sandviken och avfyrade flera skott. Två personer avled och två personer skottskadades.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) kommer under besöket att träffa polisen i Sandviken för att diskutera den senaste tidens händelse och problembilden i området.

Sandvikens kommun kommer också att vara på plats för att berätta om det brottsförebyggande arbetet.