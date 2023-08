Efter olyckan – så här går tågen i Gävleborgs län

Tåg 573 Umeå C-Stockholm

Umeå C, Umeå Östra, Örnsködsvik C, Kramfors, Härnösand, Sundsvall C, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle C, Uppsala C, Stockholm Central

Tåg 576 Stockholm-Sundsvall

Stockholm, Arlanda C, Uppsala C, Gävle C, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall C

Hudiksvall-Söderhamn och omvänt

Samtliga tåg på sträckan Hudiksvall-Söderhamn är inställda på grund av tågolyckan i Hudiksvall. Ersättningsbussar är insatta.