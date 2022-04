Gävle sjukhus utan vatten – försvaret blev räddningen

Under onsdagsförmiddagen hittades en läcka på inkommande vatten till sjukhuset i Gävle. Läckan som uppstod i en ventil lagades provisoriskt under dagen, och arbetet slutfördes under natten mot torsdagen.

– I morse var allt åtgärdat och sjukhuset fungerar precis som det ska. Alla verksamheter har tillgång till vatten igen, säger Ronny Stjernlöf, säkerhets- och beredskapschef i Region Gävleborg.

Risker utan vatten

För att fixa läckan behövde allt vatten stängas av till sjukhuset under natten. Arbetet tog längre tid och blev större än planerat då flera andra, gamla ventiler också sågs över – ventiler som annars planeras att bytas ut när sjukhuset renoveras.

–Om vi blir av med vattnet på sjukhuset är det jätteallvarligt. Men den här gången kunde vi göra ett planerat stop. Vi har fått hjälp av försvarsmakten och haft tankbilar på plats och vattendunkar och hinkar på alla avdelningar. Verksamheten har fått hjälp med personal som ser till att det finns vatten, säger Ronny Stjernlöf.

Rustad för framtiden

Ronny Stjernlöf tycker också att detta visar att samarbetet inom organisationen fungerat bra när det kommer till att hantera situationen.

– Skulle det dyka upp ytterligare en kris ser vi att vi är rustade för att hantera sådana saker.



