Gävle kommun vill att fler cyklar – satsar 27 miljoner kronor

Ett mål samhällsbyggnadsnämnden har är att var tredje resa som sker i Gävle ska ske via cykel, men så är inte fallet just nu. Men med en cykelplan hoppas man på att kunna uppnå det. Gävle kommun kommer att satsa 27 miljoner kronor på det här projektet under 2020 och 2021.

– Målet är att utforma en cykelplan som ska vara anpassad så mycket som möjligt efter gävlebornas behov som kommer resulterar i att så många som möjligt kommer att välja att ta cykeln när de ska färdas i vår stad, säger Daniel Olsson ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Gävle.

Bjöd in medborgarna till dialog

På konserthuset i Gävle bjöds medborgarna in till att föra en dialog med kommunens politiker för att de ska kunna komma med synpunkter kring cykelmöjligheterna i kommunen.

– De som besökt oss idag är otroligt positiva till den här satsningen och kommer med jättemycket kloka synpunkter, det känns jättekul att medborgarna är med på det här, säger han.