Idrottsledare i Gävle polisanmäld för sexuellt ofredande av barn

Föreningen skickade under tisdagen ut ett mail till föräldrar där man upplyste om det som hänt och där man skriver att man beklagar händelsen. Man vill dock inte gå in på exakt vad som hänt utan är mycket förtegen, men enligt polisen ska flera flickor i föreningen kommit in till stationen och gjort en anmälan.

– De här brotten är anmälda och ska ha hänt en tid tillbaka, mellan 2015 och 2018, säger Mikael Hedström, presstalesperson vid polisen.

Hur många händelser av sexuellt ofredande det rör sig om och hur många flickor som drabbats vill polisen inte kommentera.

– Vi har hört en person i det här ärendet men den personen är inte frihetsberövad i dagsläget, säger Mikael Hedström.

Misstänkte inte kvar i föreningen

Efter att föreningen fått vetskap om händelsen så har man valt att inte ha kvar den misstänkta personen i föreningen.

– Från första dagen som vi fick kännedom om det här så har personen inte varit aktiv inom föreningen, säger vice ordförande i föreningen till SVT Gävleborg.

Nu kommer föreningen att prioritera stöd till utsatta och andra personer i föreningen som vill ha det.