Häcklöparen Jonathan Holm från Hudiksvall snabbast i Sverige

Jonathan Holm tävlar för Strands IF i Hudiksvall, men tränas sedan två år av Håkan Andersson och Joakim Svedberg i Sundsvall. På de två åren har han bara varit skadefri det sista halvåret, men ändå nått resultat som förvånat många under den här säsongen. Han är just nu den sjunde genom tiderna snabbaste i Sverige på 110 meter häck.

Hör Jonathan och hans tränare berätta om hans framgång och formen inför Finnkampen i klippet ovan.

En av de bästa i Europa

För bara några veckor sedan representerade Jonathan Holm Sverige i lag-EM i friidrott i Polen. Där visade han att han kan mäta sig med de bästa löparna i Europa och är någon som många tittar lite extra på just nu. Förbundskapten Karin Torneklint är en av dem.

– Efter att han deltog i lag-EM känns det som att han har mycket mer att ge. Han låg väldigt bra till mot de andra europeiska löparna efter fem till sex häckar. Sen orkade han inte hålla hela vägen så när han får till fler lopp och mer träning så tror jag det kan bli riktigt bra, säger Torneklint.

Personligt rekord

Tränaren Joakim Svedberg är imponerad av resultaten, men menar att Jonathan Holm har mycket mer att ge.

– Han är väldigt accelerationsnabb, men han har inte den riktiga toppfarten och uthålligheten än, delvis beroende på att han missat mycket träning och vi kan inte ta allt på en gång.

Svedberg berättar att 25-åringen redan satt personligt rekord med nästan en halv sekund.

– I den här åldern får man vara nöjd med om man tar nytt rekord på några hundradelar på en säsong. Så det han har gjort är nästan makalöst.

Att Jonathan har blickarna på sig tar han själv med ro.

– Mitt mål är att försöka bli så bra som möjligt. Jag har inte satt någon speciell spärr. Jag tänker hålla på så länge jag känner att jag kan bli bättre och i dagsläget känner jag mig typ som i början. Det är roligt, säger han.