Här är valberedningens förslag till Brynäs nya styrelse

Sven Engwall har varit verksam i föreningen tidigare som marknadschef mellan 2006 och 2013. Som ledamöter föreslås bland annat Sara Skoog Waller som arbetar på högskolan i Gävle och är expert på bland annat våld i nära relationer.

Ett annat namn som föreslås är Patrick Fredriksson som är lite av en doldis i Gävle i rollen som en av Musiksveriges tunga namn som medgrundare av bolaget Luger som senare köptes av arrangörsjätten Live Nation. Han är med ordnar bland annat med festivalen Way Out West och har ett stort hockeyintresse. Han ligger bakom många evenemang, bland annat när NHL-spelade sina matcher i Globen för två år sedan under Live Nations regi.

Övriga nyval är Fredrik Högberg och så föreslås Per-Johan Johansson på omval och Ulrika Spåls och Joakim Carlsson har ett år kvar på sina mandatperioder.