Här räddas 1800-talsmålningarna i Hudiksvalls kyrka

Just nu pågår en stor invändig renoveringen av Hudiksvalls kyrka. Under ett års tid hålls den stängd, men här kan du följa med in och se när konservatorer och målare steg för steg lagar och putsar upp kyrkan från topp till tå.

Det är 80 år sedan Hudiksvalls kyrka senast renoverades och framförallt målningarna var i stort behov av att lagas. Men det har krävts en lång förberedelsetid berättar fastighetsansvarig, Anders Svahn. – Vi har säkert hållit på i åtta år innan renoveringen började. Vi har sparat pengar och projekterat i många år för att vara så noggranna som möjligt eftersom det krävs mycket när det är kulturhistoriska värden och det ska godkännas mot Länsstyrelsen och andra myndigheter. Målningarna värst drabbade Målningarna från 1888, designade av arkitekttecknaren August ”Agi” Lindegren, dammsugs, torr- och våtrengörs. Men på många ställen har färgen spruckit och börjat lossna. Målerikonservatorerna får limma fast orginalfärgen där den flagnat och ersätta med nytt där den har försvunnit. – Det är en oljefärg som sugs in i putsen och torkar ut ytskiktet vilket gör att det flagnar. I och med att det numera är ett varmt klimat i kyrkan så blir det torrt och det är inte så bra för väggar och inventarier, men för besökarnas skull behöver det vara varmt och då blir bevarandet av målningarna sämre, säger målerikonservator Lotta Näckter. Ovanligt vacker kyrka Kyrkan kommer nu genomgående få ett utseende som det var 1880. Vid entrén skrapas orginalmålningar som varit övermålade försiktigt fram. – Den här kyrkan är ju helt fantastisk. Från början fick vi höra från församling- och Hudiksvallsbor att de önskade att kyrkan skulle bli ljusare. Men jag tycker att det finns så många ljusa kyrkor och att den här är så speciell med de de bruna och mörka färgerna. Den påminner mycket om slott, herrgårdar och herrasäten. Jag är väldigt svag för den här kyrkan, säger Lotta Näckter. Kostar 30 miljoner kronor Förutom att renovera ytskiktet har alla el- och värmeledningar bytts ut, golvet har isolertas och fått nya plank. Man passar också på att anpassa kyrkan till dagens verksamheter. Renoveringen kommer att gå på 30 miljoner kronor. Till sommaren ska allt vara klart och besökarna kommer se stor skillnad mot innan. – Förhoppningsvis kommer det att bli ett lite ljusare intryck här. Det har inte renoverats här på 80 år, tak och väggar har varit väldigt dammiga och sotiga från alla stearinljus som eldats. Besökarna kommer att se en stor skillnad, säger Anders Svahn. Dela Dela

